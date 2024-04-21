🧨🤯«О, Боже!» Нереальный пас Кевина де Брюйне в Кубке Англии взорвал соцсети 😮

Кевин де Брюйне в очередной раз показал, насколько у него колоссальный футбольный IQ.

Бельгиец оформил потрясающий пас в матче 1/2 финала Кубка Англии против «Челси».

Де Брюйне умудрился придумать разрезающий пас в этой ситуации.

Одной передачей полузащитник «Сити» отрезал шестерых футболистов «Челси», нацеленных на мяч.

Впрочем, даже это не помогло Филу Фодену забить.

Такую передачу сложно увидеть даже за просмотром телевизора. Что уж говорить про динамичную игру непосредственно на поле?

Фанаты в восторге.

💭 «Кто видел этот пас де Брюйна на Фила Фодена?? Я скажу это еще раз, Кевин де Брюйне – сильнейший полузащитник в истории 🐐».

💭 «Защитники в шоке от паса Кевина🔥🔥🔥».

💭 «Этот пас де Брюйне – гребенное безумие».

💭 «Эта передача де Брюйне... О, Боже!»

💭 «Как, черт возьми, он увидел этот вариант?!»

💭 «Де Брюйне – волшебник, потому что я не знаю, как он увидел этот проход».