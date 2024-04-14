Артета назвал любимого футболиста. Такой же выбор сделали три сына тренера «Арсенала»

Во время интервью британскому телеканалу Sky Sports испанского тренера «Арсенала» Микеля Артету спросили, кто его любимый футболист. Ответ вряд ли удивит тех, кто хотя бы несколько раз слышал откровения воспитанника «Барселоны»

«Это всегда был Месси, я не могу этого отрицать. Такой же выбор у трех моих сыновей. Нам очень повезло, что у нас была возможность познакомиться с лучшим игроком всех времен. Для меня он − величайший игрок всех времен».

Это далеко не первый раз, когда Артета комплиментарно отзывается о нынешнем форварде клуба МЛС «Интер Майами». Около полугода назад тренер «Арсенала» назвал Месси «самым влиятельным футболистом».

«Лионель Месси − самый влиятельный игрок за всю историю футбола. Мы никогда не видели, чтобы кто-то делал то, что все эти годы Месси делает на поле».

Кажется, что он не мог сказать иначе.