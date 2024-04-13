«Не тренируйтесь, не тренируйтесь, не тренируйтесь». Гвардиола пытается избежать травм - вот что теперь будут делать игроки «Сити»

Пеп Гвардиола уверен, что его игроки будут готовы к последним неделям сезона. Поскольку график очень тяжелый, очень важно, чтобы команда была полна энергии.

Поэтому «Манчестер Сити» сосредоточился на коротких тренировках и бережет энергию для игр.

Гвардиола сказал: «Не тренируйтесь, не тренируйтесь, не тренируйтесь, массаж, вода, хорошая еда, хороший отдых, немного видео, отдых, отдых и еще раз отдых. Энергия в день игры, завтра в 15:00. Иначе люди получат травмы.

Просто теория [на тренировках]. Что мы делаем, что они должны делать, как мы защищаемся и как атакуем. Много улыбок, хорошие разговоры в массажных комнатах, вот и все».