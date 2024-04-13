Гвардиола озвучил «большую проблему» «Ман Сити» перед ответной игрой с «Реалом»

Пеп Гвардиола недоволен физической формой игроков «Манчестер Сити» в преддверии ответного матча 1/4 Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась 3:3.

Выступая на предматчевой пресс-конференции перед игрой с «Лутоном», испанец заговорил о проблеме публично:

«У нас очень большая проблема. Посмотрите на наши игры, и вы поймете это. У меня такое ощущение, что мы очень устали за последние несколько игр».

Действительно, у «Ман Сити» в апреле график плотнее: три матча за 12 дней, в то время как у «Реала» - один.