😆 «Я выберу только чемпионов». Анри рассмешил Каррагера и Ричардса прогнозом на финал ЛЧ

Тьерри Анри сделал смелый прогноз на финальный матч Лиги чемпионов текущего сезона.

Помимо того, что француз верит в выход «Арсенала» в решающий матч, он уверяет, что «канониры» разгромят оппонента и возьму трофей. Независимо от соперника.

Эксперты CBS Sports сделали свои ставки на итоги главного европейского клубного турнира, но лишь Анри не указал полную финальную пару, отметив лишь, что за титул поборется «Арсенал».

Большинство поддержало «Манчестер Сити» или «Реал Мадрид», говоря о будущем победителе турнира. Анри заявил:

«Я? Меня волнует только «Арсенал», потому что они возьмут трофей.

Я выберу только чемпионов. «Арсенал». Пока, увидимся позже».

Его ответ вызвал смех у коллег.

Напомним, что «Арсенал» сыграл вничью 2:2 против мюнхенской «Баварии» в первом матче четвертьфинала.