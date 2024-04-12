Клубы АПЛ согласовывают новую финансовую модель для контроля расходов, опасаясь потерять статус топ-1 лиги

Клубы Премьер-лиги согласились принять новый финансовый план для управления расходами. Недавние крупные наказания в виде лишения очков «Эвертона» и «Ноттингем Форест», а также опасения по поводу будущего статуса лиги заставили многих чиновников задуматься, что действующие в лиге правила прибыли и устойчивости (ПСР) не работают должным образом.

Затишье в январское трансферное окно также стало следствием ПСР, поскольку клубы боялись перерасходовать средства и попасть под санкции. На недавнем собрании акционеров Премьер-лиги 20 клубов провели два голосования по новым правилам, и на одном из них был вынесен единогласный вердикт, сообщает Sky Sports.

Хотя в качестве возможных альтернативных вариантов рассматривались налог на роскошь и лимит зарплат, похоже, лига склоняется к системе соотношения стоимости команды.

Правило «стоимости состава» ограничивает расходы клуба на зарплату игроков и тренеров, трансферы и агентские гонорары 70 процентами от его доходов. Однако предложение Премьер-лиги позволит клубам тратить на эти расходы до 85% своего дохода.

Также ведутся разговоры об отмене вычетов очков и введении налога на роскошь, сообщает Mail Sport. В то же время многие опасаются, что если ПСР останется на прежнем уровне, Премьер-лига может потерять статус лучшей лиги мира, поскольку больше не сможет позволить себе высокооплачиваемых игроков.

Несмотря на то, что клубы проголосовали за новые правила, ПСР, скорее всего, останется в силе до сезона-2024/25. Также обсуждалась система, называемая «привязкой»: это лимит зарплат, основанный на самом низком зарплатном фонде в лиге.

Например, если «Шеффилд Юнайтед» займет последнее место с годовым фондом заработной платы в 50 миллионов фунтов стерлингов, то в следующем сезоне каждый клуб должен будет потратить сумму, кратную этой. Если клуб нарушит этот лимит, ему придется заплатить штраф.