Скаузерам это явно не понравится - экс-капитан «Ливерпуля» дал прогноз относительно победителя Лиги чемпионов

Не патриотично.

Перед началом четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов Джейми Каррагер дал свой прогноз - фаворитом он считаем «Сити» Гвардиолы.

Ранее Каррагер назвал именно «горожан» главным претендентом на титул в АПЛ.

«Если «Арсенал» или «Манчестер Сити» сыграют на «Олд Траффорд» так же, как «Ливерпуль», они выиграют. Все команды разные. Я думаю, что «Манчестер Сити» – лучшая команда. «Арсенал» на данный момент лучший в обороне, а у «Ливерпуля» больше голов и хаоса. «Манчестер Сити» определенно лучше в плане контроля, как и «Арсенал».

Впереди очень долгий путь. Я верю, что «Арсенал» будет терять очки. У них бывают матчи, в которых они не забивают, тогда как «Ливерпуль» всегда забивает. Чтобы «Ливерпуль» выиграл чемпионат, им нужно, чтобы «Арсенал» и «Манчестер Сити» встретились друг с другом в полуфинале Лиги чемпионов. Это может помочь «Ливерпулю» в гонке.

Я всегда считал «Ман Сити» фаворитом гонки, даже когда они отставали на несколько очков. Я по-прежнему считаю, что именно их нужно остановить, чтобы стать чемпионом. Возвращение Холанда и де Брюйне было пугающим. Когда эти двое сыгрываются, атака «Сити» становится на уровень лучше атаки «Ливерпуля» и «Арсенала», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».