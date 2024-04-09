«Ливерпуль» все-таки должен был проигрывать «МЮ»: решающий пенальти назначили после симуляции
Эпизод сложный, но замедленный повтор все ставит на свои места.
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2), гости сравняли счет на 84-й минуте с пенальти в исполнении Мохамеда Салаха. Одинна дцатиметровый удар был назначен после падения в штрафной Харви Эллиотта.
Этот эпизод вызвал ряд вопросов к VAR, на повторе кажется, что англичанин симулировал. Некоторые эксперты поспешили оправдать судей, обратив внимание на дальнюю ногу Харви, но есть нюанс.
Падать Эллиотт начал после мнимого касания его левой ноги и бутсы соперника, но замедленный повтор показывает, что касания никакого и не было, а значит симуляция началась еще до того момента, когда защитник задел вторую ногу англичанина.
Был ли контакт с защитником? да
Хватило ли этого контакта для падения? сложно сказать, на скорости от любого касания можно упасть
Спорный ли это пенальти? скорее нет, чем да
Вероятно автор слишком слабо понимает футбол.
Но все же зачем то пишет свои авторские посты про "мнимые касания" и симуляцию
Ну, то есть если написать "мнимое" - то видимо оно сразу не фол.
И плевать, что снимки с других ракурсов чётко показывают контакт.
https://pictures.tribuna.com/image/34643539-3f68-46e8-b2c9-619057884061
https://pictures.tribuna.com/image/601079e7-00a3-45c1-aa36-3afff70139f2