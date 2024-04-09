«Ливерпуль» все-таки должен был проигрывать «МЮ»: решающий пенальти назначили после симуляции

Эпизод сложный, но замедленный повтор все ставит на свои места.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2), гости сравняли счет на 84-й минуте с пенальти в исполнении Мохамеда Салаха. Одинна дцатиметровый удар был назначен после падения в штрафной Харви Эллиотта.

Этот эпизод вызвал ряд вопросов к VAR, на повторе кажется, что англичанин симулировал. Некоторые эксперты поспешили оправдать судей , обратив внимание на дальнюю ногу Харви, но есть нюанс.

Падать Эллиотт начал после мнимого касания его левой ноги и бутсы соперника, но замедленный повтор показывает, что касания никакого и не было, а значит симуляция началась еще до того момента, когда защитник задел вторую ногу англичанина.