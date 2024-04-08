«Ливерпуль» потерял очки, «Арсенал» и «Ман Сити» победили. Суперкомпьютер пересмотрел шансы на чемпионство в АПЛ

Все еще не верит в «канониров».

Суперкомпьютер Opta в очередной раз пересмотрел шансы претендентов на чемпионство в АПЛ. Все из-за результатов последнего тура.

«Манчестер Сити» закончил тур выездной победой над «Кристал Пэлас» со счетом 4:2. Чемпионы проигрывали после гола Матеты, но в итоге выиграли довольно комфортно.

Позже в дело вступил «Арсенал», который разобрался с «Брайтоном» − 3:0. Голы забивали Кай Хавертц и Букайо Сака.

«Ливерпуль» же второй раз за сезон потерял очки с «Манчестер Юнайтед», но на этот раз на «Олд Траффорд» − 2:2. Луис Диас вывел гостей вперед, но «МЮ» перевернул игру голами Бруну Фернандеша и Кобби Майну. Мо Салах реализовал пенальти после фола Аарона Уан-Биссаки на Харви Эллиотте в штрафной.

Теперь у «Арсенала» и «Ливерпуля» по 71 очку, но по разнице забитых и пропущенных «канониры» выше. «Сити» отстает на один балл, но до конца чемпионата остается еще семь туров. Пока же бездушная машина вновь стала сильно верить в «горожан».