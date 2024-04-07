Палмер - первый игрок «Челси» за 9 лет по важнейшей статистике. Такого добивался только Азар

Коул Палмер быстро стал ключевым игроком «Челси», и теперь его часто сравнивают с Эденом Азаром или Фрэнком Лэмпардом.

Однако это не просто мнение болельщиков: факты доказывают, что Коул так же важен для команды, как когда-то Хазард.

10 из 16 голов Палмера в Премьер-лиге в этом сезоне привели к тому, что «Челси» перешел от ничьей к лидерству в матче. В последний раз такие цифры показывал только Азар - и то в сезоне-2014/15.

Только представьте, насколько важны эти голы. Без них трудный сезон «Челси» мог бы превратиться в кошмар.