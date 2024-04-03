«Делаю это ради камер. Ради эго». Гвардирола рассказал, зачем читает лекции игрокам во время матчей

Пеп Гвардиола известен тренерскими лекциями во время трансляций. Реакция игроков в эти моменты варьируется от внимательной до безучастной - как это было с Джеком Грилишем после недавнего матча с «Арсеналом».

Многие эксперты называют эту особенность эгоистичной, и главный тренер «Сити» наконец поделился мыслями по этому поводу.

«Я делаю это ради камер», - саркастически сказал Пеп. «Ради своего эго. Я самый известный человек в команде.

Мне нужны камеры, чтобы ложиться спать с невероятным удовлетворением. Именно поэтому я всегда стараюсь критиковать игроков и дать им почувствовать, насколько они плохи».