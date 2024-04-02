«Если «МЮ» борется за ЛЧ, то мы боремся за чемпионство?» Тренер «Тоттенхэма» красиво ответил на вопрос о перспективах «дьяволов»

Эндж Постекоглу хорош.

В минувшем туре «шпоры» с минимальным счетом обыграли «Лутон» и на 8 очков оторвались от «Юнайтед», сыгравших вничью с «Брентфордом». После матча у австралийца спросили, могут ли «дьяволы», отстающие от его клуба на 8 очков, побороться за Лигу чемпионов.

Ответ тренера получился крайней остроумным: «Моя команда тоже отстает от «Сити» на те же 8 очков, если «МЮ» борется за ЛЧ, то мы боремся за чемпионство?»