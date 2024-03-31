Ричардс назвал клуб, который не выиграет АПЛ этого сезона. Судьба чемпионства зависит от одного матча

Верит в бывшую команду.

В гонке за чемпионский титул участвует сразу три команды − «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Однако, как считает экс-игрок «Сити» и «Астон Виллы» Майка Ричардс, одна из них в ближайшее время из борьбы вылетит.

Вот что сказал бывший игрок и эксперт на подкасте The Rest is Football: «Нет, они [«Ливерпуль»] не выиграют лигу. Думаю, что борьба будет между «Сити» и «Арсеналом».

При этом Ричардс придает очень большое значение сегодняшнему очному матчу, который может изменить все: «Думаю, «Манчестер Сити» выиграет лигу − все зависит от того, что произойдет в воскресенье. Если «Арсенал» приедет на «Этихад» и возьмет три очка... Я думаю, «Арсенал» может победить, я думаю, они должны победить. Рекорд «Манчестер Сити» невероятен.

Помните, как в прошлом сезоне у них была возможность, они слегка пошатнулись, причем как раз именно в это же время. Они могли обыграть «Сити» и вызвать беспокойство у них. Но «Сити» просто взял и обошел их.

Это важный, важный день. Если «Арсенал» сможет победить, они смогут выиграть лигу».