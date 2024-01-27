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«Теперь буду спать спокойнее. Но надеюсь, у нас будет время поужинать». Гвардиола отреагировал на уход Клоппа

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Пеп Гвардиола заявил, что будет скучать по Юргену Клоппу, но теперь будет «спать спокойнее»:

«Он невероятный менеджер. Я не знаком с ним близко, но он невероятный человек.

У меня такое чувство, что когда он уйдет, уйдет и часть «Манчестер Сити». Он был нашим главным соперником, и в Дортмунде он тоже был моим главным соперником. Его будет не хватать, я буду скучать по нему.

Я немного рад, я буду лучше спать в ночи перед игрой с «Ливерпулем». Но я желаю ему всего наилучшего. И он не признает этого, но он вернется».

Гвардиола добавил: «Футболу нужны такие личности и тренеры, как он. Надеюсь, у нас будет время поужинать вместе.

Все тренеры испытывают это. За много лет в одном и том же месте начинаешь это понимать. Я понял это в «Барселоне». Так что все его аргументы, которые я услышал сегодня, я полностью понимаю».

2 комментария
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Ответ Artras Grigas
..., я буду лучше спать в ночи перед игрой с «Ливерпулем»... не буду думать - достаточно ли , шейхи заплатили продажным арбитрам?
Кто о чëм, а любители колбасы о судьях
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