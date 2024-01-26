🙂 «Я вижу путь к титулу». Фанаты «Арсенала» считают, что новость об уходе Клоппа может изменить расклад в чемпионской гонке

Фанаты «Арсенала» надеются, что заявление Юргена Клоппа о скором уходе из «Ливерпуля» может дать преимущество команде в чемпионской гонке АПЛ.

В настоящее время «канониры» отстают от лидеров на пять очков. И болельщики считают, что эта новость может деморализовать игроков «Ливерпуля».

🗣️ Matt Kandela: «Новости об уходе Клоппа могут принести нам пользу. Он может решить, что получит лишнюю мотивацию игроков, но практика показывает, что подобные вести вызывают только негативную реакция, поскольку игроки начинают думать о будущем без него».

🗣️ John: «Ливерпуль» будет чувствовать себя неуверенными. Появятся мысли о трансферах и перестановках. Может случиться что угодно, но я согласен, что это, скорее всего, нанесет больше вреда, чем принесет пользы».

🗣️ Adrian Carroll: «Нам не стоит думать об этом. Их съест пресса, радио и т.д. Мы можем использовать опыт из прошлого сезона, показав себя уверенными и хладнокровными. Я вижу путь к титулу».

🗣️ Le Grove: «Клопп покидает «Ливерпуль» - это чудовищная новость. Он стоит 10 очков за сезон. Объявить об этом сейчас - любопытное решение. Это точно скажется на раздевалке. Будет почти невозможно заменить такую личность. Следующий тренер - это всегда тряска».