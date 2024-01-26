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🙂 «Я вижу путь к титулу». Фанаты «Арсенала» считают, что новость об уходе Клоппа может изменить расклад в чемпионской гонке

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Фанаты «Арсенала» надеются, что заявление Юргена Клоппа о скором уходе из «Ливерпуля» может дать преимущество команде в чемпионской гонке АПЛ.

В настоящее время «канониры» отстают от лидеров на пять очков. И болельщики считают, что эта новость может деморализовать игроков «Ливерпуля».

🗣️ Matt Kandela: «Новости об уходе Клоппа могут принести нам пользу. Он может решить, что получит лишнюю мотивацию игроков, но практика показывает, что подобные вести вызывают только негативную реакция, поскольку игроки начинают думать о будущем без него».

🗣️ John: «Ливерпуль» будет чувствовать себя неуверенными. Появятся мысли о трансферах и перестановках. Может случиться что угодно, но я согласен, что это, скорее всего, нанесет больше вреда, чем принесет пользы».

🗣️ Adrian Carroll: «Нам не стоит думать об этом. Их съест пресса, радио и т.д. Мы можем использовать опыт из прошлого сезона, показав себя уверенными и хладнокровными. Я вижу путь к титулу».

🗣️ Le Grove: «Клопп покидает «Ливерпуль» - это чудовищная новость. Он стоит 10 очков за сезон. Объявить об этом сейчас - любопытное решение. Это точно скажется на раздевалке. Будет почти невозможно заменить такую личность. Следующий тренер - это всегда тряска».

8 комментариев
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Новость об уходе Клоппа из Ливерпуля может изменить расклад в чемпионской гонке, только в другую сторону чем хотелось бы фанам других клубов)
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Фанаты Арсенала, открою вам секрет: Юрген объявил что уходит клубу и игрокам уже в ноябре. И, судя по всему, эта новость как раз и подстегивает игроков играть лучше)
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Ментально сильный Ливерпуль это точно сплотит
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Матч на Эмирейтс стал ещё более ожидаем и интересен.
Ну Клопп,ну удивил…
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Так это же и в другую сторону может сработать. Игроки будут показывать свой максимум, тк это шанс помочь своему тренеру уйти красиво, да и в общем-то шанс заявить о себе здесь и сейчас, тк впереди пока неизвестность.
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Ответ RedSoul
Фанаты Арсенала, открою вам секрет: Юрген объявил что уходит клубу и игрокам уже в ноябре. И, судя по всему, эта новость как раз и подстегивает игроков играть лучше)
в ноябре он сказал руководству. игрокам - сегодня. ( это с пресс-конференции инфо от самого Юргена)
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Ответ Jeremy Fraser
Так это же и в другую сторону может сработать. Игроки будут показывать свой максимум, тк это шанс помочь своему тренеру уйти красиво, да и в общем-то шанс заявить о себе здесь и сейчас, тк впереди пока неизвестность.
Точною Показать новому тренеру, или на худой конец показать свое качество если уходить, а главное выиграть эту нереально тяжелую апл здесь и сейчас с топ тренером. Да для большинства игроков это реальный шанс который может не повторится.
Сити тоже не в топ виде. Не та мотивация, Де Брюйне не сразу вернется, Холланд не забивает, скамейка короткая.
Сити 45 %. Ливерпуль 35, Арсенал соответственно 20.
Этим надо состав усиливать, а не надеяться на плохое настроение и недостаток мотивации соперников.
Пока бегают малоподвижные Зинченко и Жоржиньо им есть куда покупать, и чемп команда за два года наверное не сделается.
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