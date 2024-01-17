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«Это наносит ущерб Премьер-лиге». Невилл советует как можно скорее провести суд над «Манчестер Сити»

Гари Невилл Гари Невилл
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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал новость о нежелании руководства АПЛ публиковать дату начала суда о нарушениях «Манчестер Сити».

«Премьер-лига наказывает только небольшие клубы, а как насчет «Ман Сити»?

Это большой слон в комнате, обвинения в адрес «Сити» не были выдвинуты. Услышав, что это «намного сложнее», мне было неловко. Они сказали, что уже есть дата заседания, но они не могут сказать, когда оно пройдет.

Я могу ошибаться, но мне кажется, что это случится летом.

В интересах «Манчестер Сити» и всех остальных, чтобы это дело закончилось поскорее. Это наносит ущерб Премьер-лиге», - пожаловался Невилл.

Напомним, что в феврале прошлого года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Предполагается, что клуб могут понизить в классе, если вина клуба будет доказана.

4 комментария
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Коротко слова Невилла: быстрее накажите Сити.
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Получается Сульшер с МЮ выиграл АПЛ как и Моуриньо , Ливерпуль 3 раза возьмёт чемпионат,Арсенал и наконец Тотенхэм прибавят себе титул если обвинения докажется
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