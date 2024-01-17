«Это наносит ущерб Премьер-лиге». Невилл советует как можно скорее провести суд над «Манчестер Сити»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал новость о нежелании руководства АПЛ публиковать дату начала суда о нарушениях «Манчестер Сити».

«Премьер-лига наказывает только небольшие клубы, а как насчет «Ман Сити»?

Это большой слон в комнате, обвинения в адрес «Сити» не были выдвинуты. Услышав, что это «намного сложнее», мне было неловко. Они сказали, что уже есть дата заседания, но они не могут сказать, когда оно пройдет.

Я могу ошибаться, но мне кажется, что это случится летом.

В интересах «Манчестер Сити» и всех остальных, чтобы это дело закончилось поскорее. Это наносит ущерб Премьер-лиге», - пожаловался Невилл.

Напомним, что в феврале прошлого года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Предполагается, что клуб могут понизить в классе, если вина клуба будет доказана.