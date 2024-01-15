Невилл заявил, что «Тоттенхэм» может обойти «Ливерпуль» и «Арсенал» в АПЛ. После Гари пришлось отвечать на претензии фанатов «красных»

Гари Невилл прокомментировал матч «МЮ» – «Тоттенхэм» в эфире Sky Sports. Он пришел к выводу, что в этом сезоне «шпоры» могут обойти «Ливерпуль» и «Арсенал» в турнирной таблице АПЛ, если не потеряют своих игроков из-за травм.

Главный аргумент экс-игрока «дьяволов» заключается в том, что «шпоры», в отличие от «канониров» и мерсисайдцев, не выступают в еврокубках. Гари отметил:

«Да, они [«Тоттенхэм»] играют в Кубке Англии, их ждет матч с «Сити». Возможно, им было бы лучше сосредоточиться на чемпионате. Понятно, что им нужны трофеи. Будет отлично, если «Тоттенхэм» завоюет трофей, но мы видели, что в прошлом, когда у команд был действительно взрывной сезон [в лиге], они обычно не выступали в Европе».

Слова Невилла не понравились поклонникам команды Клоппа. Один фанат выразил свое недовольство в соцсетях:

«Гари Невилл только что сказал, что «шпоры» могут финишировать выше нас [«Ливерпуля»], поскольку в строй возвращаются их игроки. Мы по-прежнему лидируем во всех четырех турнирах без Трента, Салаха, Эндо, Робертсона, Тиаго, Цимикаса, Собослаи, Матипа и Байчетича. Что будет, когда мы вернем наших игроков, Гари?»

Невилл парировал: «Какие вы все чувствительные. Причина, по которой я сказал, что «шпоры» «могли бы» (я повторяю, «могли бы») финишировать выше вас, заключается в том, что они могут сосредоточиться на одном турнире, пока вы участвуете в четырех соревнованиях! Если это смешно, то расслабьтесь и наслаждайтесь первым местом в АПЛ».

Другой фанат припомнил Гари его недавний прогноз на исход АПЛ:

«Ты сказал что они [«Тоттенхэм»] могут финишировать выше «Арсенала» – команды, которой ты пророчил победу в чемпионате! Значит, этот прогноз теперь неверен?

Гари нашел, что ответить и на эту претензию: «Это «может быть» так, приятель. У «шпор» один турнир, пять ключевых игроков команды отсутствуют! Так что они «могут» удивить всех нас. Это не ясно?»

Удивительно, что к дискуссии еще не присоединился Джейми Каррагер.

А что о словах Невилла думаете вы? «Шпоры» способны обойти «Ливерпуль» и «Арсенал», если обстоятельства сложатся удачно?