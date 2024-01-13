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📸 Зашкаливающие эмоции. Травмированный Холанд из дома наблюдал за возвращением Де Брюйне и даже опрокинул шот в его честь 🥛

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Футбол Футбол

Возвращение сезона.

В матче 21 тура «Ньюкасл» принимал на «Сент-Джеймс Парк» «Манчестер Сити» и проиграл − 2:3. В составе «горожан» голы забивали Бернарду Силва, Де Брюйне и Бобб.

Этот матч стал первым для Кевина де Брюйне после травмы, которую он получил в первом же матче нового сезона. Хавбек вышел на поле при счете 1:2, сначала сравнял его лично, а потом отдал голевую передачу. После матча команда была очень рада, что бельгиец вернулся в строй, и устроила ему массовые объятья.

Обнимашки достались и от Пепа Гвардиолы.

Но похоже, что больше всех рад был форвард Эрлинг Холанд, который восстанавливается от травмы и наблюдал за игрой из дома. Норвежец выразил свои эмоции в трех сториз.

«После такого нужен шот»

В скором временем у «Сити» случится воссоединение ставшей легендарной связки.

2 комментария
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Кевин конечно вернулся по королевски💪
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Холанд страшОн до безобразия..
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