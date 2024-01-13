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Коул Палмер не планировал уходить из «Манчестер Сити». Однако Гвардиола поставил полузащитнику ультиматум

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Перешедший из «Манчестер Сити» Коул Палмер стал одним из ключевых игроков «Челси» — по итогам первой половины сезона юный полузащитник стал лучшим в команде по результативным действиям (9 голов и 7 ассистов). Кроме того, в ноябре Палмер получил свой первый вызов во взрослую сборную Англии.

Коул переехал на «Стэмфорд Бридж» в последний день трансферного окна, и, как оказывается, это произошло потому, что он не планировал покидать «Этихад». В интервью Daily Mail 21-летний футболист сказал:

 

«Изначально я не хотел уходить. Я говорил, что хочу отправиться в аренду и отыграть там год, чтобы быть готовым к выступлениям за первую команду, потому что я получал не слишком много минут в последнем сезоне.

Но Пеп сказал: «Либо ты остаешься, либо тебя продают». Так что да, меня продали.

Я был немного озадачен тем, почему меня не отпустили в аренду, но [потом] я сказал, что хочу перейти в «Челси», и рад, что все обернулось именно так».

Говоря о различиях между двумя клубами, Палмер сказал:

«Один клуб — это проект, а в другом уже состоявшиеся игроки. Наш проект еще очень молод. В нем много юных игроков, и я подумал, что хорошо впишусь сюда».

Как считаете, Пеп поступил правильно или зря упустил такой талант?

5 комментариев
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Пеп поступил правильно! Там Фоден играет на его позиции, а Палмер не хуже него чтобы на лавке сидеть в 21. Палмер слишком хорош, чтобы быть на вторых ролях.
+4
0
+4
Ответ Conor Gallagher
Пеп поступил правильно! Там Фоден играет на его позиции, а Палмер не хуже него чтобы на лавке сидеть в 21. Палмер слишком хорош, чтобы быть на вторых ролях.
Проще говоря, Пеп не хотел уничтожать перспективы Палмера.
+2
0
+2
Ответ Джордан Кикерович
Проще говоря, Пеп не хотел уничтожать перспективы Палмера.
проще говоря,даже мансити иногда надо продавать воспитанников чтобы вписаться в феерплей.
+1
0
+1
Ответ Джордан Кикерович
Проще говоря, Пеп не хотел уничтожать перспективы Палмера.
Именно!
0
0
0
Ответ Джордан Кикерович
Проще говоря, Пеп не хотел уничтожать перспективы Палмера.
или принижать проект шейхов Фодена.
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