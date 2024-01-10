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«Это очень похоже на то, что происходило с нами». Гвардиола видит связь в проблемах «Арсенала» и «Ман Сити» на старте сезона

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Пеп Гвардиола считает, что «Арсенал» в настоящий момент испытывает те же проблемы, которые были у «Манчестер Сити» в начале этого сезона.

«Даже когда «Арсенал» терял очки, я видел, как они играли. Например, против «Вест Хэма». Я не видел матч с «Фулхэмом», но против «Ливерпуля», в Кубке Англии, они выглядели очень хорошо.

Они создают моменты, но не получают результат. Это очень похоже на то, что происходило с нами в матчах против «Кристал Пэласа» и «Тоттенхэма». Иногда это случается.

В Премьер-лиге всегда есть только одна игра. «Ливерпуль» вернулся, есть «Арсенал», «Тоттенхэм» и много хороших команд. Но в то же время мы понимаем, что не можем разбрасываться очками, иначе будет трудно отыграть отставание», - заявил Гвардиола.

Напомним, что «Арсенал» выиграл только один из последних семи матчей, упав с первого на четвертое место в Премьер-лиге, а также вылетев из третьего раунда Кубка Англии.

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