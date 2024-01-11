«Красиво»: Эрлинг Холанд очень рад трансферу Санчо в «Боруссию»

Санчо получил шанс на перезапуск карьеры. После конфликта с Тен Хагом Джейдон перестал играть – последний раз вингер выходил на поле в августе прошлого года.

Спасать ситуацию пришлось дортмундской «Боруссии». «Шмели» арендовали Санчо до конца сезона, что, похоже, очень обрадовало Эрлинга Холанда.

Норвежец репостнул фото Джейдона в форме «шмелей», подписав: «Красиво». Нападающий «Сити» не забыл добавить красноречивое эмодзи.

На этом Холанд не остановился. Он пришел в комментарии под постом «Боруссии» о трансфере Санчо. Перевод тут не нужен:

Холанд наверняка переживал за судьбу своего экс-одноклубника. Вместе с Джейдоном Эрлинг провел за «Боруссию» 46 матчей. На двоих игроки сообразили для «шмелей» 11 голов.

В сезоне 2020/21 парни завоевали Кубок Германии. В финале дортмундцы обыграли «Лейпциг» со счетом 4:1, все голы «Боруссии» тем вечером забили Холанд и Санчо. Джейдон, кстати, стал лучшим бомбардиром того розыгрыша турнира.

А вы разделяете эмоции Холанда?