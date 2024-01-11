In English, please
Блог

«Красиво»: Эрлинг Холанд очень рад трансферу Санчо в «Боруссию»

Джейдон Санчо Джейдон Санчо
Манчестер Сити Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
бундеслига Германия бундеслига Германия
Футбол Футбол

Санчо получил шанс на перезапуск карьеры. После конфликта с Тен Хагом Джейдон перестал играть – последний раз вингер выходил на поле в августе прошлого года.

Спасать ситуацию пришлось дортмундской «Боруссии». «Шмели» арендовали Санчо до конца сезона, что, похоже, очень обрадовало Эрлинга Холанда.

Норвежец репостнул фото Джейдона в форме «шмелей», подписав: «Красиво». Нападающий «Сити» не забыл добавить красноречивое эмодзи.

На этом Холанд не остановился. Он пришел в комментарии под постом «Боруссии» о трансфере Санчо. Перевод тут не нужен:

Холанд наверняка переживал за судьбу своего экс-одноклубника. Вместе с Джейдоном Эрлинг провел за «Боруссию» 46 матчей. На двоих игроки сообразили для «шмелей» 11 голов.

В сезоне 2020/21 парни завоевали Кубок Германии. В финале дортмундцы обыграли «Лейпциг» со счетом 4:1, все голы «Боруссии» тем вечером забили Холанд и Санчо. Джейдон, кстати, стал лучшим бомбардиром того розыгрыша турнира.

А вы разделяете эмоции Холанда?

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А что сам норвежец, когда уже определится с хотелками? Про city-forever что-то ни-ни, зато про Реал слушки ходят.
0
0
0
Ответ ladoga1242
А что сам норвежец, когда уже определится с хотелками? Про city-forever что-то ни-ни, зато про Реал слушки ходят.
В Сити он уже всё выиграл.
Его батя ещё год-полтора назад говорил, что ему хочется, чтобы Эрлинг во всех топ-5 чемпионатах поиграл. Напротив Бундеслиги и АПЛ галочки уже стоят, следующая остановка - Испания, т.к. Италия лучше годится для ветеранского возраста, а в ПСЖ Эрлинг всегда успеет. Нынешний Реал Эрлингу подойдёт лучше всего в плане совместимости стиля клуба и профиля футболиста. И конкуренции по позиции нет, можно сказать. Т.е., действительно, сразу с нескольких точек зрения, вполне вероятный трансфер.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий