«Красиво»: Эрлинг Холанд очень рад трансферу Санчо в «Боруссию»
Санчо получил шанс на перезапуск карьеры. После конфликта с Тен Хагом Джейдон перестал играть – последний раз вингер выходил на поле в августе прошлого года.
Спасать ситуацию пришлось дортмундской «Боруссии». «Шмели» арендовали Санчо до конца сезона, что, похоже, очень обрадовало Эрлинга Холанда.
Норвежец репостнул фото Джейдона в форме «шмелей», подписав: «Красиво». Нападающий «Сити» не забыл добавить красноречивое эмодзи.
На этом Холанд не остановился. Он пришел в комментарии под постом «Боруссии» о трансфере Санчо. Перевод тут не нужен:
Холанд наверняка переживал за судьбу своего экс-одноклубника. Вместе с Джейдоном Эрлинг провел за «Боруссию» 46 матчей. На двоих игроки сообразили для «шмелей» 11 голов.
В сезоне 2020/21 парни завоевали Кубок Германии. В финале дортмундцы обыграли «Лейпциг» со счетом 4:1, все голы «Боруссии» тем вечером забили Холанд и Санчо. Джейдон, кстати, стал лучшим бомбардиром того розыгрыша турнира.
А вы разделяете эмоции Холанда?
Его батя ещё год-полтора назад говорил, что ему хочется, чтобы Эрлинг во всех топ-5 чемпионатах поиграл. Напротив Бундеслиги и АПЛ галочки уже стоят, следующая остановка - Испания, т.к. Италия лучше годится для ветеранского возраста, а в ПСЖ Эрлинг всегда успеет. Нынешний Реал Эрлингу подойдёт лучше всего в плане совместимости стиля клуба и профиля футболиста. И конкуренции по позиции нет, можно сказать. Т.е., действительно, сразу с нескольких точек зрения, вполне вероятный трансфер.