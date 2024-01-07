🤮 «Худшая ведущая во всем спорте». Лаура Вудс ответила на критику в соцсетях, показав фото своих наград 🥴

Спортивная ведущая Лаура Вудс стала героем соцсетей, вступив в перепалку с одним из своих хейтеров.

36-летняя Вудс возглавляет отдел компании ITV, отвечающий за освещение Кубка Англии, а также работает на матчах Лиги чемпионов на канале TNT Sports.

Несмотря на признание в отрасли, у девушки остается много недоброжелателей. Пользователь Twitter по имени Даррен Смитерс назвал Лауру «худшей ведущей во всем спорте» во время ее работы на матче «Тоттенхэм» - «Бернли».

Вудс мгновенно постояла за себя, ответив на язвительный комментарий, снимком недавней награды «Спортивного ведущей года», и подписав его: «В корне неверно, слепыш».

Даррен ответил: «Твои награду не считаются, ведь все это сфальсифицированы, любовь моя».

Лора снова парировала: «И вот остальные три, которые я выиграла только для тебя, Питер».

Добавим, что в этом сезоне Вудс получила еще больше экранного времени, став постоянным лицом TNT Sports на матчах Премьер-лиги.