📹Слово пацана. Юный маскот с вирусного видео «Тоттенхэма» объяснил, как придумал знаменитую разминку 😃

Парень знал, что делает.

В декабре 2023 года «Тоттенхэм» дома обыграл «Ньюкасл» − 4:1. Британский Sky Sports начал трансляцию игры из подтрибунного помещения, где выловил детей-маскотов, которые активно разминались перед выходом на поле.

То видео очень понравилось болельщикам и быстро стало вирусным. Спустя несколько недель телеканал нашел того парня, который агитировал других к разминке, и взял у него короткое интервью.

Оказалось, что его зовут Ральф и после матча некоторые игроки «Тоттенхэма» поблагодарили мальчика за то, что он зарядил их своей энергией.

− Ральф, где ты нашел энергию делать все это перед матчем?

− Я нашел её у отца. Вообще, он не говорил мне этого [делать], но я захотел, чтобы стать знаменитым.

− Ну ты, конечно, знаменит. Что тебе сказали игроки?

− Я спросил у Сона, может ли он мне дать майку, но он мне ее не дал (позже малец все-таки ее получил).

− Мы говорили с Викарио, и он сказал, что твоя разминка дала игрокам заряд энергии.

− И он сказал мне, что я буду им нужен, потому что у них много травм.

Не забывайте про зарядку. Возможно, что и у вас после возьмут интервью.