Король самоиронии. Защитник «Фулхэма» увидел себя в сборной АПЛ и отреагировал мемом

С наступлением нового года WhoScored подвел итоги 2023-го и продемонстрировал сборную, составленную из лучших игроков Премьер-лиги.

В идеальную команду попали игроки с наиболее высоким рейтингом на соответствующей позиции, вышедшие в стартовом составе не менее 30 раз.

«Ливерпуль» стал лидером по количеству представителей: в список вошли Алиссон, Александер-Арнолд Трент и Вирджил ван Дейк. У «Манчестер Сити» двое лидеров: Эрлинг Холанд и Родри. Также в сборной оказалось по одному футболисту из «Астон Виллы», «Арсенала», «Манчестер Юнайтед», «Фулхэма», «Брентфорда» и «Эвертона».

Представителем «дачников» в «команде мечты» стал защитник Энтони Робинсон, и он отреагировал на свою победу иронично. В его соцсетях появился скриншот сборной от WhoScored, а после мем, который, пожалуй, не требует объяснения.

Кажется, Робинсон не уверен, что заслужил право называться лучшим левым защитником 2023 года, однако он показывает блестящие результаты. В текущем сезоне Энтони входит в топ-5 Премьер-лиги почти по всем оборонительным показателям, а также он лидирует по количеству перехватов мяча.