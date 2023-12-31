«У «Ливерпуля» есть то, чего нет у «Арсенала». Каррагер назвал главное различие между двумя претендентами на титул АПЛ

Лондонцы теряют позиции.

В эфире Sky Sports обсуждали борьбу за титул и эксперт канала Джейми Каррагер решил выделить одну проблему, которая есть у «Арсенала», но нет у «Ливерпуля».

«У «Арсенала» проблемы с обороной, так как сейчас они выглядят очень потрепанными. На матчи против «Вест Хэма» и «Фулхэма» смотришь и думаешь, что они должны взять минимум четыре очка, так что закончить их ни с чем [нулем] − большой удар для них.

У «Ливерпуля» есть то, чего нет у «Арсенала», − тренер, который уже выигрывал титул, и в его составе есть игроки действительно мирового класса».

В АПЛ «Арсенал» проиграл два матча подряд и опустился на четвертое место. В то время как «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» набирают обороты, еще пару неудачных матчей могут поставить крест на претензиях «гуннеров» на титул.