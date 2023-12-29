В 2023-м Палмер взял требл и стал главным в «Челси» (8+4 за 16 матчей). Но он не умеет готовить и пользоваться стиралкой – родители приезжают из Манчестера

2023-й выдался для Коула Палмера сверхудачным. Весной 22-летний англичанин взял требл с «Ман Сити», а летом перешел в «Челси», где стал важнейшим игроком.

За 16 матчей в этом сезоне АПЛ у Палмера 8+4 – он напрямую поучаствовал больше, чем в трети от всех мячей «Челси» в чемпионате.

Среди игроков до 22 лет только Джуд Беллингем набрал больше результативных баллов в топ-лигах. Однако за пределами поля Палмер не так хорош. Осенью он признавался, что не умеет пользоваться стиралкой и готовить:

«Я пару недель жил в отеле, а потом переехал и снял собственное жилье. Это в новинку и сложно. Не знаю, как делать большинство дел самостоятельно, поэтому учусь.

Я не умею готовить, ориентироваться в Лондоне и даже пользоваться стиральной машиной. Дома мне стирала мама. Папа приезжал в первые пару дней, чтобы подготовить вещи для квартиры, но они все еще в Манчестере. «Челси» нанял мне повара.

Лондон отличается от Манчестера тем, насколько он большой, и за пределами поля делать что-то самостоятельно мне сложнее».