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Скоро старт Кубка Африки и Кубка Азии. Кто из игроков клубов АПЛ отправится на турниры?

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Футбол Футбол

Внушительный десант.

Посреди сезона практически все команды АПЛ вынуждены отправить игроков на два международных турнира: Кубок Африки пройдет в Кот-д'Ивуаре с 13 января по 11 февраля, тогда как Кубок Азии примет Катар − с 12 января по 10 февраля.

Несмотря на то, что соревнования сборных выпадают на зимние каникулы в некоторых европейских лигах, английские клубы лишаются футболистов первой команды на несколько недель.

В Кубке Африки участвуют сборные Анголы, Алжира, Буркина-Фасо, Камеруна, Кабо-Верде, ДР Конго, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Кот-д'Ивуара, Мавритании, Марокко, Намибии, Нигерии, Сенегала, ЮАР, Туниса, Египта, Экваториальной Гвинеи, Гамбии, Ганы, Мали, Замбии и Танзании.

В Кубке Азии сыграют Австралия, Ирак, Малайзия, Южная Корея, Китай, Гонконг, Индия, Индонезия, Кыргызстан, Ливан, Катар, Сирия, Таджикистан, ОАЭ, Вьетнам, Бахрейн, Иран, Япония, Оман, Палестина, Саудовская Аравия, Таиланд и Узбекистан.

Так выглядит список игроков, которые точно (если не получат травмы, конечно) будут недоступны для клубов АПЛ на минимум две недели.

«Шеффилд Юнайтед» − Яссер Ларуси (Алжир), Анис Слиман (Тунис);

«Бернли» − Басилио Риено;

«Лутон» − Исса Каборе (Буркина-Фасо);

«Эвертон» − Идрисса Гуйе (Сенегал);

«Брентфорд» − Саман Годдос (Иран), Ким Чжи Су (Южная Корея), Фрэнк Оньека (Нигерия), Йоан Висса (ДР Конго);

«Ноттингем Форест» − Ола Айна (Нигерия), Серж Орье (Кот-д'Ивуар), Вилли Боли (Кот-д'Ивуар), Мусса Ниакате (Сенегал), Ибрагим Сангаре (Кот-д'Ивуар);

«Фулхэм» − Фоде Балло-Туре (Сенегал), Кэлвин Басси (Нигерия), Алекс Ивоби (Нигерия);

«Кристал Пэлас» − Джордан Айю (Гана) и Шейк Дукуре (Мали);

«Борнмут» − Данго Уаттара (Буркина-Фасо) и Энтойн Семеньо (Гана);

«Вулверхэмптон» − Хван Хи Чан (Южная Корея), Юстин Хюбнер (Индонезия), Раян Аит-Нури (Алжир), Бубакар Траоре (Мали);

«Челси» − Николас Джексон (Сенегал);

«Ньюкасл» − 0;

«Брайтон» − Симон Аденгра (Кот-д'Ивуар), Тарик Лэмпти (Гана);

«Манчестер Юнайтед» − Софьян Амрабат (Марокко), Амад Диалло (Кот-д'Ивуар), Андре Онана (Камерун);

«Вест Хэм» − Найеф Агерд (Марокко), Мохаммед Кудус (Гана);

«Тоттенхэм» − Ив Биссума (Мали), Сон Хын Мин (Южная Корея), Пап Матар Сарр (Сенегал);

«Арсенал» − Мохамед Эльнени (Египет), Томас Парти (Гана), Такехиро Томиясу (Япония);

«Манчестер Сити» − 0;

«Астон Вилла» − Бертран Траоре (Буркина-Фасо);

«Ливерпуль» − Ватару Эндо (Япония), Мохамед Салах (Египет).

А как вы думаете, какой клуб АПЛ больше остальных потерял из-за отъезда игроков в сборные? Пишите в комментариях.

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