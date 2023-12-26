Подруга Джека Грилиша обогнала по количеству путешествий в этом году Джорджину Родригес и Колин Руни🏖️
Девушка Джека Грилиша Саша Эттвуд стала королевой путешествий, совершив в этом году 17 поездок.
27-летняя модель Саша, которая с 16 лет встречается с 28-летним игроком «Манчестер Сити» и сборной Англии Грилишом, в этом году заработала приличное количество авиамиль.
Девушка трижды ездила в Париж, а отдыхала в Дубае, Марбелье, Мадриде, Миконосе, Сорренто, на побережье Амальфи и на юге Франции.
Страсть к путешествиям у Саши позволила ей обойти даже спутницу Криштиану Роналду – Джорджину Родригес, которая путешествовала 11 раз и жену Уэйна Руни – Колин, на ее счету 7 поездок.