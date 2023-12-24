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Невилл и Каррагер продолжают противостояние, на этот раз в рождественском стиле. Эксперты посоревновались в упаковке подарков — нервы Гари не выдержали

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Эпично, как и всегда.

Шутливая вражда между Джейми Каррагером и Гари Невиллом уже давно стала одной из лучших традиций Sky Sports. Каждый эфир, подкаст или передача с участием экс-игроков «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» — шедевр, над которым можно надорвать животики со смеху.

В преддверии Рождества они вновь встретились перед камерами, чтобы раз и навсегда решить, кто из них лучший упаковщик мячей подарков.

Каррагера и Невилла попросили на скорость обернуть мяч бумагой, при этом мешать своему сопернику любыми способами не возбранялось. Казалось, что в задании нет ничего сложного, но только не для этих двоих.

Гари был очень близок к победе, но триумфатором челленджа все же стал Джейми. Почему же? Вам стоит увидеть это самим:

Терпение явно не самая сильная сторона Невилла. Но ничего, зато мячом он до сих может попасть, куда надо 😄

2 комментария
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Отличная химия у парней, всегда приятно наблюдать!))
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... с участием экс-игроков «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед»... можно подумать что , Джейми Каррагер играл только за ОДИ клуб.
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