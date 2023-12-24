«Но я не судья». Вильям Салиба однозначно высказался об эпизоде с игрой рукой в матче против «Ливерпуля»

Субботний матч между «Ливерпулем» и «Арсеналом» на «Энфилде» запомнился фанатам не счетом, а очередным скандальным эпизодом — «красные» не получили пенальти после игры рукой Мартина Эдегора.

Полузащитник «Арсенала», останавливая Салаха в штрафной, коснулся мяча рукой. Однако главный судья Крис Кавана не стал реагировать на этот эпизод, а ВАР не вмешался.

После встречи, завершившейся ничьей (1:1), журналисты спросили Вильяма Салибу, не считает ли он, что соперники должны были получить право одиннадцатиметровый. Ответ защитника «Арсенала» вряд ли понравится Микелю Артете.

«Конечно. Конечно, это был пенальти. Но я не судья».

В отличие от недавних случаев, когда решения принимались не в пользу его команды, Микель Артета не уделил особого внимания этому инциденту в своих послематчевых комментариев. А вот Юрген Клопп был крайне удивлен поведением арбитра:

«Я почти уверен, что кто-нибудь объяснит мне, почему это была не игра рукой, но я не знаю как это может быть. Я не говорю, что судья видел этот эпизод, потому что понятия не имею, где он был в тот момент. Но неужели парень, сидящий в комнате [ВАР] не подумал о том, что, возможно, на это стоит взглянуть еще раз».