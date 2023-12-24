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«Но я не судья». Вильям Салиба однозначно высказался об эпизоде с игрой рукой в матче против «Ливерпуля»

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Субботний матч между «Ливерпулем» и «Арсеналом» на «Энфилде» запомнился фанатам не счетом, а очередным скандальным эпизодом — «красные» не получили пенальти после игры рукой Мартина Эдегора.

Полузащитник «Арсенала», останавливая Салаха в штрафной, коснулся мяча рукой. Однако главный судья Крис Кавана не стал реагировать на этот эпизод, а ВАР не вмешался. 

После встречи, завершившейся ничьей (1:1), журналисты спросили Вильяма Салибу, не считает ли он, что соперники должны были получить право одиннадцатиметровый. Ответ защитника «Арсенала» вряд ли понравится Микелю Артете.

 

«Конечно. Конечно, это был пенальти. Но я не судья».

В отличие от недавних случаев, когда решения принимались не в пользу его команды, Микель Артета не уделил особого внимания этому инциденту в своих послематчевых комментариев. А вот Юрген Клопп был крайне удивлен поведением арбитра:

«Я почти уверен, что кто-нибудь объяснит мне, почему это была не игра рукой, но я не знаю как это может быть. Я не говорю, что судья видел этот эпизод, потому что понятия не имею, где он был в тот момент. Но неужели парень, сидящий в комнате [ВАР] не подумал о том, что, возможно, на это стоит взглянуть еще раз».

3 комментария
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Ну ,молодец ,сильные могут признавать правду ,это нормально . А судьи в Англии очередное днище
+7
0
+7
Ответ Хозяин явочной квартиры Владимир Смирнов
Ну ,молодец ,сильные могут признавать правду ,это нормально . А судьи в Англии очередное днище
Ну тут не совсем правда))
Артета сказал после матча, что еще не видел повтора момента с рукой, поэтому не может ответить
А не выворачивать это, так будто он не признает моменты не в его пользу
+1
0
+1
Ответ AseiA
Ну тут не совсем правда)) Артета сказал после матча, что еще не видел повтора момента с рукой, поэтому не может ответить А не выворачивать это, так будто он не признает моменты не в его пользу
Ну все же мы понимаем, что когда ошибки судьи не в твою пользу то: позор и т.д.
Но если это помогает твоей команде, то: я еще не успел посмотреть повтор момента.
И это не только Артеты касается, а большинства тренеров
+1
0
+1
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