Артета назвал одну деталь, которой не хватает «Арсеналу». Будет работать над этим во второй половине сезона

Отвечая на вопрос, что «Арсенал» должен улучшить во второй половине сезона, Микель Артета сказал: «Да, конечно, есть определенные вещи, которые мы должны улучшить.

Особенно это касается переломных моментов – нужно убивать игры (сушить победный счет). С тем количеством доминирования, которое мы демонстрируем, иногда результаты были слишком близки, но нам приходилось копать, чтобы сохранить результат. Вот и все. Больше ничего».

Говоря о хаосе, который травмы нанесли команде, Артета добавил: «Мы поддерживали уровень игры с пятью ключевыми игроками. Мы потеряли пять очень, очень важных для нас игроков на долгие месяцы, и команда все равно показала этот уровень.

Мы должны поддерживать качество состава и игру».

«Арсенал» в упорной борьбе сыграл вничью 1:1 с «Ливерпулем» на «Анфилде», открыв счет первым. К Рождеству лондонцы остаются лидерами таблицы.