In English, please
Блог

Артета назвал одну деталь, которой не хватает «Арсеналу». Будет работать над этим во второй половине сезона

Арсенал Арсенал
Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Микель Артета Микель Артета
Футбол Футбол

Отвечая на вопрос, что «Арсенал» должен улучшить во второй половине сезона, Микель Артета сказал: «Да, конечно, есть определенные вещи, которые мы должны улучшить.

Особенно это касается переломных моментов – нужно убивать игры (сушить победный счет). С тем количеством доминирования, которое мы демонстрируем, иногда результаты были слишком близки, но нам приходилось копать, чтобы сохранить результат. Вот и все. Больше ничего».

Говоря о хаосе, который травмы нанесли команде, Артета добавил: «Мы поддерживали уровень игры с пятью ключевыми игроками. Мы потеряли пять очень, очень важных для нас игроков на долгие месяцы, и команда все равно показала этот уровень.

Мы должны поддерживать качество состава и игру».

«Арсенал» в упорной борьбе сыграл вничью 1:1 с «Ливерпулем» на «Анфилде», открыв счет первым. К Рождеству лондонцы остаются лидерами таблицы.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий