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Моуринью назвал двух претендентов на титул АПЛ. Когда ему напомнили о еще одном кандидате, реакция тренера была показательной

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Моуринью стал гостем подкаста Джона Оби Микела Obi One и в своем классическом стиле наговорил там на десяток новостных заголовков.

Разговор заходил и о его бывших клубах, и о самом странном увольнении, и о старых обидах. Также Оби Микел не упустил возможность и спросил опытного тренера, кто, по его мнению, станет чемпионом Премьер-лиги в текущем сезоне.

Ответ Жозе был однозначным: «Манчестер Сити» — 51%, «Ливерпуль» — 49%».

Экс-полузащитник «Челси» напомнил Моуринью, что в гонке участвует и «Арсенал», который на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Босс «Ромы» отреагировал красноречиво:

А как вы думаете, кто возьмет титул в конце сезона в Англии?

2 комментария
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А выиграет, любимый королевский клуб Астон Вилла)
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Так как пришел Маур в АПЛ, то Арсенал больше никогда АПЛ не выигрывал. Его реакция вполне понятна. А прошло больше 18 лет.
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