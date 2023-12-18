Моуринью назвал двух претендентов на титул АПЛ. Когда ему напомнили о еще одном кандидате, реакция тренера была показательной

Моуринью стал гостем подкаста Джона Оби Микела Obi One и в своем классическом стиле наговорил там на десяток новостных заголовков.

Разговор заходил и о его бывших клубах, и о самом странном увольнении, и о старых обидах. Также Оби Микел не упустил возможность и спросил опытного тренера, кто, по его мнению, станет чемпионом Премьер-лиги в текущем сезоне.

Ответ Жозе был однозначным: «Манчестер Сити» — 51%, «Ливерпуль» — 49%».

Экс-полузащитник «Челси» напомнил Моуринью, что в гонке участвует и «Арсенал», который на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Босс «Ромы» отреагировал красноречиво:

А как вы думаете, кто возьмет титул в конце сезона в Англии?