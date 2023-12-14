🎥 Майка Ричардс в образе Санты подарил коллегам подарки. Анри оказался в списке «хороших детей», Каррагер и Абдо – среди «плохишей»

На последнем перед рождественскими каникулами эфире CBS Sports Golazo Майка Ричардс подготовил для своих коллег сюрприз.

Экс-защитник примерил на себя образ Санты, уселся на трон, позвал эльфа и принялся раздавать экспертам подарки. Своих коллег Майка разделил на две категории: те, кто в уходящем году, вел себя хорошо, и те, кто проявил себя не с лучшей стороны. Тьерри Анри попал в список «хороших детей».

«Что подарить человеку, у которого уже все есть? – задался вопросом Майка. – У меня для тебя есть всего одна вещица. Ты должен был получить это где-то 20 лет назад».

После этих слов Тьерри достал из праздничной коробки «Золотой мяч»: «Наконец ты получил письмо, которое я отправил много лет назад. Спасибо! Я ждал этого долгие годы».

Почему же Анри ждал свой подарок так долго? Ответ прост: эльф Санты Ричардса все это время был не в лучшей форме.

Джейми Каррагер попал в список «плохишей». Для экс-звезды «Ливерпуля» Санта подготовил обращение от Месси. Ну, почти от Месси.

«Привет! Это сообщение для Джейми, – заявил фейковый Лео. – Я подумал, что в Рождество никто не должен быть одинок. Я решил, что ты никогда не должен быть один. Вот мой рождественский подарок для тебя».

От аргентинца Каррагер получил ослика. Это отсылка на сообщение, которое Джейми однажды получил от Месси.

«Я принимаю это, Санта. Если я был плохим парнем, я это заслужил», – сказал Карра.

Кейт Адбо Майка Клаус без колебаний отправил в список «плохишей», хотя девушка пыталась спорить с таким суровым решением.

В подарок ведущая получила микрофон телеканала Fox Sports. Однажды Кейт забыла, что находится в эфире CBS и произнесла название конкурентов. Тот случай Анри, Каррагер и Ричардс припоминают ведущей при каждой удобной возможности.

Разумеется, Санта не мог обделить вниманием Майку Ричардса! Роль легенды спортивного телевидения в тот вечер исполнил косплеер Ноа Олаойе. Самого себя Майка представил без лишней скромности:

«Главный герой этого шоу. Самый любимый эксперт. Скоро он завоюет Голливуд. Это твой звездный момент. Есть одна вещь, которую ты любишь больше всего на свете. Ты знаешь, что это».

Тут же в студию занесли несколько роскошных блюд.

«За последние пару лет ты набрал слишком много лишних килограмм», – заметил Санта.

Как думаете, все остались довольны подарками от Майки Клауса?