«Fake Manchester!» Фанаты «Црвены звезды» устроили теплый прием «Сити» - спели даже «Катюшу»

Но победить это не помогло.

«Манчестер Сити» победил в гостях «Црвену Звезду» (3:2) в 6-м туре Лиги чемпионов. 20-летний Майка Хэмилтон в дебютном матче за «Сити» забил и заработал пенальти, который реализовал Кэлвин Филлипс.

Клуб из Белграда занял последнее, 4-е, место в группе G, набрав 1 очко по итогам групповой стадии ЛЧ.

Во время игры фанаты «Црвены Звезды» пели песню «Катюша», а также напомнили футболистам «Сити», что в их городе есть еще один клуб с похожим названием.