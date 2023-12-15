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«Fake Manchester!» Фанаты «Црвены звезды» устроили теплый прием «Сити» - спели даже «Катюшу»

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Но победить это не помогло.

«Манчестер Сити» победил в гостях «Црвену Звезду» (3:2) в 6-м туре Лиги чемпионов. 20-летний Майка Хэмилтон в дебютном матче за «Сити» забил и заработал пенальти, который реализовал Кэлвин Филлипс.

Клуб из Белграда занял последнее, 4-е, место в группе G, набрав 1 очко по итогам групповой стадии ЛЧ.

Во время игры фанаты «Црвены Звезды» пели песню «Катюша», а также напомнили футболистам «Сити», что в их городе есть еще один клуб с похожим названием.

3 комментария
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фейк Манчестер, это про Юнайтед
+3
-2
+1
Ответ Артур Мкртычян
фейк Манчестер, это про Юнайтед
А спели для Сити
+1
-1
0
Ответ QWertY
А спели для Сити
Порадовали соперников
0
0
0
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