За 30 лет зарплата самого высокооплачиваемого футболиста АПЛ выросла в 20 раз - до 400 тысяч фунтов в неделю😱😱😱

А когда-то самому-самому было достаточно 10 тысяч фунтов.

В начале 90-х больше всех в АПЛ получал полузащитник «Ливерпуля» Джон Барнс. Анличанин ямайского происхождения по прозвищу «Копатель» удерживал лидерство 2 сезона подряд, пока лидерство не захватил лгенда «МЮ» Эрик Кантона - французу дали оклад почти в 2 раза больший, чем был у Барнса.

Особо стоит отметить сезон 20/21 - тогда был установлен абсолютный рекорд. Гарет Бэйл получал в сумме аж 560 фунтов в неделю сразу от 2 клубов - «Тоттенхэма» и «Реала».

💰 1992/93: Джон Барнс - £10,000

💰 1993/94: Джон Барнс - £10,000

💰 1994/95: Эрик Кантона- £18,000

💰 1995/96: Деннис Бергкамп- £25,000

💰 1996/97: Фабрицио Раванелли - £42,000

💰 1997/98: Алан Ширер- £34,000

💰 1998/99: Алан Ширер - £34,000

💰 1999/00: Рой Кин - £52,000

💰 2000/01: Рой Кин - £52,000

💰 2001/02: Рой Кин - £90,000

💰 2002/03: Рой Кин - £94,000

💰 2003/04: Эрнан Креспо - £94,000

💰 2004/05: Фрэнк Лэмпард - £98,000

💰 2005/06: Стивен Джеррард - £100,000

💰 2006/07: Андрей Шевченко - £118,000

💰 2007/08: Джон Терри - £135,000

💰 2008/09: Робиньо - £160,000

💰 2009/10: Карлос Тевес - £250,000

💰 2010/11: Карлос Тевес - £250,000

💰 2011/12: Карлос Тевес - £250,000

💰 2012/13: Карлос Тевес - £250,000

💰 2013/14: Уэйн Руни - £300,000

💰 2014/15: Уэйн Руни - £300,000

💰 2015/16: Уэйн Руни - £300,000

💰 2016/17: Уэйн Руни - £300,000

💰 2017/18: Алексис Санчес - £350,000

💰 2018/19: Алексис Санчес - £350,000

💰 2019/20: Давид Де Хеа - £375,000

💰 2020/21: Гарет Бэйл - £560,000 [основная выплата шла от мадридского «Реала»]

💰 2021/22: Криштиану Роналду - £480,000

💰 2022/23: Кевин де Брюйне - £400,000

💰 2023/24: Кевин де Брюйне - £400,000