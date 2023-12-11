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Фанаты «Тоттенхэма» в восторге от Постекоглу, несмотря на безвыигрышную серию - даже выпустили мультфильм в честь австралийца

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Эндж Постекоглу Эндж Постекоглу
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Тот отплатил победой над «Ньюкаслом».

В начале сезона «Тоттенхэм» шел в АПЛ без поражений – восемь побед, две ничьих. Главный тренер «шпор» Эндж Постекоглу вошел в историю лиги – никто из тренеров за 10 первых матчей в АПЛ не набирал больше очков (следующий теперь Гус Хиддинк – 25).

Затем у клуба началась черная полоса, но вчера вечером она прервалась - «Тоттенхэм» прервал серию из 5 матчей без побед.

Команда тренера Энджа Постекоглу дома разгромила «Ньюкасл» (4:1) в 16-м туре АПЛ. Корейский хавбек Сон Хын Мин забил гол с пенальти и отдал две результативные передачи.

«Тоттенхэм» до этого потерпел 4 поражения и однажды сыграл вничью в пяти последних матчах. «Шпоры» набрали 30 очков и занимают 5-е место в таблице, на 3 балла отставая от «Ман Сити».

Болельщики «шпор» все еще верят в австралийского тренера, вот такой мини-мультфильм с его участием появился в сети.

1 комментарий
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Контекст имеет значение. "Затем у клуба началась черная полоса" - она началась не просто так, а с травм 2-ух ключевых игроков, удалений еще 2-ух других ключевых защитников в матче с Челси. Это на фоне травм Перишича и Соломона, которые на тот момент уже выбыли, а также красной в матче с Лутоном и последующим ухудшением формы Биссумы.
В матче с Сити вообще 4 крайних защитника играли в обороне, ни одного номинального ЦЗ.
"Болельщики «шпор» все еще верят в австралийского тренера" - да, верно. Потому что ни один клуб мира не может потерять 3-4 ключевых игроков и не потерять в качестве игры и/или результатах (см. Сити, Ньюкасл и т.д.)
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