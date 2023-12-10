Фанаты «Арсенала» требуют снять капитанскую повязку с Эдегора и отдать ее «прирожденному лидеру». Что не так с норвежцем?

Болельщики «Арсенала» ополчились на Мартина Эдегора после субботнего поражения от «Астон Виллы».

Норвежец, как и большинство его партнеров, показал не лучшую игру на «Вилла Парк». Часть фанатов даже призывает лишить его капитанской повязки и отдать ее Деклану Райсу.

🗣️: «Я бы всерьез задумался о том, чтобы снять повязку с Эдегора и отдать ее Райсу. Упущенные моменты бывают у всех, но Эдегор уклоняется от ударов в его ворота, и так было в нескольких матчах. Вы не можете смотреть на такого капитана и считать его лидером».

🗣️: «Мне нравится Эдегор, но я никогда не видел в нем ничего, что говорило бы о нем как о капитане. И в этом нет ничего плохого, но именно Райс стал лидером и должен играть с повязкой на руке».

🗣️: «Райс – прирожденный лидер, и хотя Эдегор кажется милым и поддерживающим, не похоже, что он родился с инстинктивным лидерством».

🗣️: «Капитан в футболе носит повязку, участвует в жеребьевке перед серией пенальти и в редких случаях может перекинуться парой слов с судьей. Вот и все. Я бы не стал слишком беспокоиться о том, кто играет эту роль».

🗣️: «Думаю, в прошлом сезоне, когда Эдегор пропадал в важных матчах, я понял, что он не подходит на роль капитана. Райс – капитан на все времена».

🗣️: «Мы изменились, и мне не нравится, что он капитан. Это неловко. Даже судья так подумал. Он не виноват, не надо было делать его капитаном».