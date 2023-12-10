In English, please
Блог

Фанаты «Арсенала» требуют снять капитанскую повязку с Эдегора и отдать ее «прирожденному лидеру». Что не так с норвежцем?

Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Мартин Эдегор Мартин Эдегор
Арсенал Арсенал
Деклан Райс Деклан Райс
Футбол Футбол

Болельщики «Арсенала» ополчились на Мартина Эдегора после субботнего поражения от «Астон Виллы».

Норвежец, как и большинство его партнеров, показал не лучшую игру на «Вилла Парк». Часть фанатов даже призывает лишить его капитанской повязки и отдать ее Деклану Райсу.

🗣️: «Я бы всерьез задумался о том, чтобы снять повязку с Эдегора и отдать ее Райсу. Упущенные моменты бывают у всех, но Эдегор уклоняется от ударов в его ворота, и так было в нескольких матчах. Вы не можете смотреть на такого капитана и считать его лидером».

🗣️: «Мне нравится Эдегор, но я никогда не видел в нем ничего, что говорило бы о нем как о капитане. И в этом нет ничего плохого, но именно Райс стал лидером и должен играть с повязкой на руке».

🗣️: «Райс – прирожденный лидер, и хотя Эдегор кажется милым и поддерживающим, не похоже, что он родился с инстинктивным лидерством».

🗣️: «Капитан в футболе носит повязку, участвует в жеребьевке перед серией пенальти и в редких случаях может перекинуться парой слов с судьей. Вот и все. Я бы не стал слишком беспокоиться о том, кто играет эту роль».

🗣️: «Думаю, в прошлом сезоне, когда Эдегор пропадал в важных матчах, я понял, что он не подходит на роль капитана. Райс – капитан на все времена».

🗣️: «Мы изменились, и мне не нравится, что он капитан. Это неловко. Даже судья так подумал. Он не виноват, не надо было делать его капитаном».

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вообще не понятно недовольство, Арсенал сыграл лучше по всем статьям, но это футбол и просто не повезло. Возможно, Райс был бы лучшим капитаном, но в конце концов он новый игрок в команде, а Мартин был в основе становления нового Арсенала. Сейчас слишком рано и бессмысленно об этом говорить.
+10
0
+10
ВСЕ КТО ГОНИТ НА ЭДЕГОРА ВЕНГЕРАУТИСТЫ
+2
0
+2
Про Месси, когда ему только-только начали давать повязку и лепить из него лидера точно так же говорили. А сейчас облизывают все кому не лень в том числе и за лидерские качества.
+1
0
+1
Джаку тоже травили, до срыва довели, до сих пор замену на позицию не нашли. Теперь Райа и Эдегор?.. по мнению фанатов это улучшит моральное состояние игроков и команды?..
+1
0
+1
Эти импульсивные "болелы" вечно сразу ныть начинают, Мартин вчера старался, да запорол несколько моментов, где-то не хватило удачи, где-то точности,но так бывает у всех в футболе.
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий