🔥 Холанд показал свою команду в Ultimate team. Она настолько мощная, что фанаты усомнились в честности Эрлинга и EA 🤨

Эрлинг Холанд успевает не только бить рекорды АПЛ по количеству забитых мячей, но и зажигать на виртуальной арене в новом футбольном симуляторе EAFC.

Норвежец показал подписчикам в соцсетях свою команду. Что тут сказать - впечатляет.

Особенно удивляет количество «легенд» в составе Эрлинга: Пеле, Руни, Роналдо, Роналдиньо, Роберто Карлос и Гуллит. Это лишь те, которые удостоились попасть в состав команды. Похоже, что кто-то балуется Fifa Points?

ак много блестящих специальных предложений, в том числе Роналду Назарио и Роберто Карлоса. Вы также можете заметить Криштиану Роналду, Винисиуса Джуниора и Эдера Милитао в его команде.

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Некоторые фанаты считают, что разработчики игры просто подарили ему несколько карт.

💭 MemeManDanInAClan: «Как он стал первым владельцем своей карты? Похоже, что это только потому, что это он сам и есть. Дело только в этом?».

💭 OVorobiov: «Этот парень - лицо EAFC. Я думаю, что они просто дали ему все эти карточки. Или он потратил всю свою зарплату на открытие паков? 🤣».

💭 SuttonTV: «100% EA дали ему эти карты. Если бы он потратил реальные деньги, то у него были бы монеты, чтобы купить лучшие версии Мбаппе, Роналду, Ван Дейка и т. д.».

Зато Холанд нашел место в атаке для своего двоюродного брата Джонатана Браута Брюне.