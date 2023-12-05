In English, please
Блог

«Ни одна команда еще не брала четыре титула подряд». Гвардиола предсказал чемпиона АПЛ. Вас удивит «скромность» Пепа

Клубы Клубы
Манчестер Сити Манчестер Сити
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Футбол Футбол

Пеп Гвардиола верит, что «Манчестер Сити» сумеет выиграть четвертый титул АПЛ подряд.

«Сегодня у меня такое чувство, что мы выиграем Премьер-лигу. Если мы сыграем на уровне, который показали против «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», то снова победим.

Люди не верят в это после трех ничьих, но мы чувствуем, что сделаем это снова, понимая, что это нелегко, ведь ни одна команда еще не брала четыре титула подряд.

Трудности есть и были в прошлом сезоне, но если вы спросите меня про сегодняшний день, то я скажу, что мы победим», - заявил наставник «Сити».

Пеп верит, что снова сумеет опередить «Арсенал». А что думаете вы?

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Верим, Пеп
+3
0
+3
Ответ Krauvec Cool
Арсенал, Ттх, Сити, Ньюкасл - много команд будет бороться за чемпионство.
ТТХ, Ньюкасл, но нет Ливерпуля??!🤔
+3
0
+3
Ответ Алекс с 13 региона
ТТХ, Ньюкасл, но нет Ливерпуля??!🤔
Ливерпулю будет сложно. Им нужно будет бороться с судьями, расписанием, ЛЕ, снегом итд, а это много отнимает сил.
0
0
0
Ответ Krauvec Cool
Ливерпулю будет сложно. Им нужно будет бороться с судьями, расписанием, ЛЕ, снегом итд, а это много отнимает сил.
И 😁. У других календарь какой лайтовый что ли? С командами из Узбекистана играют?
ЛЕ? А что другие не играют в еврокубках? Играют, да и в турнире по престижней.
Про снег ты тоже серьёзно? Хотя о чем я, ведь в Ливерпуле любят жаловаться на высокую траву и ветер🤣
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий