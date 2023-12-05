«Ни одна команда еще не брала четыре титула подряд». Гвардиола предсказал чемпиона АПЛ. Вас удивит «скромность» Пепа
Пеп Гвардиола верит, что «Манчестер Сити» сумеет выиграть четвертый титул АПЛ подряд.
«Сегодня у меня такое чувство, что мы выиграем Премьер-лигу. Если мы сыграем на уровне, который показали против «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», то снова победим.
Люди не верят в это после трех ничьих, но мы чувствуем, что сделаем это снова, понимая, что это нелегко, ведь ни одна команда еще не брала четыре титула подряд.
Трудности есть и были в прошлом сезоне, но если вы спросите меня про сегодняшний день, то я скажу, что мы победим», - заявил наставник «Сити».
Пеп верит, что снова сумеет опередить «Арсенал». А что думаете вы?
ЛЕ? А что другие не играют в еврокубках? Играют, да и в турнире по престижней.
Про снег ты тоже серьёзно? Хотя о чем я, ведь в Ливерпуле любят жаловаться на высокую траву и ветер🤣