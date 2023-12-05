«У нас было терпение, которого не было у других». Спортивный директор «Арсенала» рассказал, почему Эдегор раскрылся в лондонском клубе

Мартин Эдегор прошел школу «Кастильи» и даже сыграл 11 матчей за основной состав «Реала». Но в конечном итоге он не смог стать постоянным игроком на «Сантьяго Бернабеу». Теперь он ведет за собой «Арсенал».

Спортивный директор «Арсенала» Эду рассказал как канонирам удалось раскрыть потенциал норвежца.

«Есть игроки, которые хорошо работают в одной команде и плохо в другой. Это зависит от хороших моментов и возможностей.

Наша стратегия заключается в том, чтобы подписывать молодых игроков, и он идеально подходит. Мартин приехал в аренду, а потом мы решили его купить.

Мы следим за Эдегором уже много лет, и, возможно, у нас было терпение, которого не было у других.

Сейчас он один из наших капитанов. Мартин наслаждается собой, являясь одним из главных звезд нашей команды», - заявил Эду.

Как считаете, мог бы Эдегор преуспеть в другой команде?