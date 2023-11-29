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«Мне будет неловко». Холанд не хотел раскрывать игру, в которой отдыхает от футбола – но вскоре сам выложил фото

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Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Футбол Футбол

Мы знаем Эрлинга Холанда как киборга, который забивает по 50 голов за сезон и почти все свободное время уделяет восстановлению тела. Однако в списке дел норвежца бывают не только тренажеры и криосауны, но и видеоигры.

«Мне нельзя постоянно думать об этих рекордах, иначе я свихнусь», – рассказывал Холанд – «Поеду домой, поиграю в видеоигры, поем, посплю. Не могу сказать, в какие именно [видеоигры], будет неловко».

Однако спустя немного времени форвард «Сити» все же поделился с подписчиками, как играет в Minecraft.

Minecraft – самая продаваемая игра в истории видеоигр. Это игра-песочница, в которой игрок исследует блочный трехмерный мир с бесконечной местностью с целью найти сырье для строительства всех типов сооружений.

Как видно из сторис Холанда, он строит команду и партнеров по «Ман Сити» – по крайней мере, хэштег говорит об этом.

2 комментария
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