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Суперкомпьютер предсказал шансы «МЮ» и «Ньюкасла» на плей-офф ЛЧ. Для Тен Хага есть плохие новости

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Что говорит бездушная машина?

После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов во многих группах уже определились одна или две команды, которые вышли в плей-офф турнира.

«Манчестер Юнайтед», который сыграл вничью с «Галатасараем», сильно усложнил себе задачу в группе A. «Копенгаген» и «Галатасарай» набрали по 5 очков и лишь по дополнительным показателям вперед оказались датчане, а у «красных дьяволов» на очко меньше. Сложность в том, что в 6 туре команде Тен Хага играть против «Баварии», которая уже обеспечила проход дальше, но вряд ли собирается отдавать очки. Тем более, что все зависит от исхода не только в этом противостоянии.

Суперкомпьютер Euro Club Index подсчитал, что шансы на выход в плей-офф в группе А таковы: 59% − «Копенгаген», 33% − «Галатасарай», 8% − «МЮ».

У другого представителя с Туманного Альбиона вероятность прохода дальше намного выше. «Ньюкасл» попал в группу с «Дортмундом», «ПСЖ» и «Миланом». Команда Эдди Хау сначала обыграла парижан, а затем сыграла с ними вничью, что увеличило шансы.

Прямо сейчас ситуация такова: «Дортмунд» уже обеспечил себе выход, набрав 10 баллов. Следом с 7 очками идет «ПСЖ», а «Милан» и «Ньюкасл» набрали по 5. Причем в последнем туре «сорокам» играть против «россонери».

Все тот же суперкомпьютер дает следующий расклад в группе F: 53% у «ПСЖ», 35% у «Ньюкасла» и всего 11% у «Милана».

Команда Хау, по крайней мере, имеет шансы продолжить еврокубковые выступления, чего нельзя сказать о подопечных Тен Хага.

А как вы думаете, смогут ли оба клуба квалифицироваться в плей-офф ЛЧ? Пишите комментариях.

8 комментариев
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Вы откуда Шона Дайча достали?
+9
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Наверное, все же команда Эдди Хау. Эвертону пока далековато до ЛЧ
+4
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Ответ Никита Сапожников
Наверное, все же команда Эдди Хау. Эвертону пока далековато до ЛЧ
Бес попутал. Исправил, спасибо
+2
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Cуперкомпьютер занят тем, что Олег делает в Excel’е, втихаря и от скуки, на рабочих планерках в офисе. Результаты совпали.
+1
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Без суперкомпьютера бы и не разобрались )
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а Тен Хаг наверное до этого думал, что шансы высоки
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«Команда Хау, по крайней мере, имеет шансы продолжить еврокубковые выступления, чего нельзя сказать о подопечных Тен Хага.»

У них обоих почти одинаковые шансы остаться в еврокубках. При выигрыше оба клуба попадут как минимум в ЛЕ, при проигрыше вылетают.
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Всё, что мы не забили Ньюкаслу забьем Дортмунду. ПСЖ выйдет из группы с первого места.
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