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Юный фанат «Арсенала» не хочет становиться футболистом: мальчик боится, что Серхио Рамос сломает ему ногу. Что??!

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Прямой эфир «Арсенала» с болельщиками порадовал неожиданным откровениями.

Во время традиционного созвона с фанатами по видеосвязи Мартин Эдегор общался с двумя юными болельщиками «Арсеанала» - Яхьей и его братом.

Один из мальчуганов заявил, что в будущем хотел бы стать архитектором, потому как он не хочет становиться футболистом.

Юный болельщик объяснил это так - он боится, что когда станет футболистом, Серхио Рамос сломает ему ногу.

Интересная репутация у Рамоса среди болельщиков в Англии.

12 комментариев
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Glukinho
вот это новость
+8
0
+8
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Mega-Torres
Интересно конечно, но зачем тут тег Ливерпуля
+6
0
+6
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Mega-Torres
Ответ Snoop Dog
Те, кто пишут про вывихнутое плечо, знают при чем здесь тег Ливерпуля
Ну и я знаю, но во-первых, об этом в новости упоминания нет, а во-вторых, у Рамоса столько фолов наберется, что тут в пору десятки клубов тегать
+5
-1
+4
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Snoop Dog
Ответ Mega-Torres
Интересно конечно, но зачем тут тег Ливерпуля
Те, кто пишут про вывихнутое плечо, знают при чем здесь тег Ливерпуля
+6
-3
+3
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Maksim Zakharov
Ответ Андрей Меньшиков
Серхио Рамос к тому времени уже закончит карьеру.
Карьеру футболиста
Но карьеру костолома он не закончит до конца жизни😀
+3
-1
+2
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Андрей Меньшиков
Серхио Рамос к тому времени уже закончит карьеру.
+1
0
+1
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Wex815
А как и где записаться в следующий раз на такую же конференцию?
+1
0
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Денис Привалов
Странно что не Пепе
0
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Виктор Суворов
Ответ Snoop Dog
Те, кто пишут про вывихнутое плечо, знают при чем здесь тег Ливерпуля
Мо
0
0
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Adil_K
Ответ Mega-Torres
Интересно конечно, но зачем тут тег Ливерпуля
И нет тега Севильи, за которую играет Рамос
0
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Wekil Halylow
Ответ Wex815
А как и где записаться в следующий раз на такую же конференцию?
это был уже 5-6лет назад
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