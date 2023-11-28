Юный фанат «Арсенала» не хочет становиться футболистом: мальчик боится, что Серхио Рамос сломает ему ногу. Что??!
Прямой эфир «Арсенала» с болельщиками порадовал неожиданным откровениями.
Во время традиционного созвона с фанатами по видеосвязи Мартин Эдегор общался с двумя юными болельщиками «Арсеанала» - Яхьей и его братом.
Один из мальчуганов заявил, что в будущем хотел бы стать архитектором, потому как он не хочет становиться футболистом.
Юный болельщик объяснил это так - он боится, что когда станет футболистом, Серхио Рамос сломает ему ногу.
Интересная репутация у Рамоса среди болельщиков в Англии.
Но карьеру костолома он не закончит до конца жизни😀