Юный фанат «Арсенала» не хочет становиться футболистом: мальчик боится, что Серхио Рамос сломает ему ногу. Что??!

Прямой эфир «Арсенала» с болельщиками порадовал неожиданным откровениями.

Во время традиционного созвона с фанатами по видеосвязи Мартин Эдегор общался с двумя юными болельщиками «Арсеанала» - Яхьей и его братом.

Один из мальчуганов заявил, что в будущем хотел бы стать архитектором, потому как он не хочет становиться футболистом.

Юный болельщик объяснил это так - он боится, что когда станет футболистом, Серхио Рамос сломает ему ногу.

Интересная репутация у Рамоса среди болельщиков в Англии.