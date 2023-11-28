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«Тоттенхэм» продолжает падение - а в третьем туре команда праздновала победу, как будто выиграла чемпионство🏆🏆🏆

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«Тоттенхэм» потерял место в первой четверке АПЛ.

В минувший уикенд команда Энджа Постекоглу уступила «Астон Вилле» (1:2) в 13-м туре и пропустила ее вперед в таблице.

«Шпоры» потерпели три поражения подряд в лиге после 10 игр без поражений. Ранее их обыграли «Челси» (1:4) и «Вулверхэмптон» (1:2).

«Тоттенхэм» идет в АПЛ пятым с 26 очками. Впереди «Астон Вилла», «Ливерпуль» (по 28 баллов), «Манчестер Сити» (29) и «Арсенал» (30).

Как фанаты, так и недоброжелатели «шпор» тут же вспомнили, как команда праздновала победу в 3-м туре. Не говори «гоп», как говорится.

3 комментария

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Fona
Ответ Astella Guccio
И этот пост набрал больше лайка,чем другие информативные добротные посты...
Учитывая что он вышел 25 минут назад, а у него было 45 лайков, то можно подозревать в накрутке) Только непонятно как тут жалобы на это отправлять
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+5
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Fona
Что за бредовый пост и как он попадает на sports? Победу перед болельщиками нельзя отпраздновать на собственном стадионе? Как автор по этому видео понял, что Тоттенхэм "празднует чемпионство" и кто говорил так званый "гоп"?🤦‍♂️
+4
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+2
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Astella Guccio
Ответ Fona
Что за бредовый пост и как он попадает на sports? Победу перед болельщиками нельзя отпраздновать на собственном стадионе? Как автор по этому видео понял, что Тоттенхэм "празднует чемпионство" и кто говорил так званый "гоп"?🤦‍♂️
И этот пост набрал больше лайка,чем другие информативные добротные посты...
+2
0
+2
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