«Тоттенхэм» продолжает падение - а в третьем туре команда праздновала победу, как будто выиграла чемпионство🏆🏆🏆

«Тоттенхэм» потерял место в первой четверке АПЛ.

В минувший уикенд команда Энджа Постекоглу уступила «Астон Вилле» (1:2) в 13-м туре и пропустила ее вперед в таблице.

«Шпоры» потерпели три поражения подряд в лиге после 10 игр без поражений. Ранее их обыграли «Челси» (1:4) и «Вулверхэмптон» (1:2).

«Тоттенхэм» идет в АПЛ пятым с 26 очками. Впереди «Астон Вилла», «Ливерпуль» (по 28 баллов), «Манчестер Сити» (29) и «Арсенал» (30).

Как фанаты, так и недоброжелатели «шпор» тут же вспомнили, как команда праздновала победу в 3-м туре. Не говори «гоп», как говорится.