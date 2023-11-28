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«Синяя форма – его единственный недостаток»: Гари Невилл осыпал Холанда комплиментами

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Холанд продолжает бить рекорды. Он открыл счет в игре с «Ливерпулем», забив свой 50-й гол в Премьер-лиге. Норвежец достиг этой отметки за 48 матчей – никому ранее не удавалось сделать это так быстро. 

Предыдущем держателем рекорда был Энди Коул, он забил 50 голов за 65 матчей АПЛ.

Холанд заслужил похвалу даже от легенды «Манчестер Юнайтед». Гари Невилл осыпал норвежца комплиментами в эфире Sky Sports:

«Холанд – гигант, игрок мирового класса, он супер топ. Это феноменально, он абсолютный феномен. Нам повезло, что такой игрок есть в нашей лиге. Я уже говорил в прошлом сезоне, что обычно такие игроки не переходят в наши клубы, выбирая «Реал Мадрид», «Барселону». Мы очень редко подписываем таких топов в АПЛ. Игроков, которые хотят стать лучшими в мире, и мы знаем, что они будут лучшими в мире. Но «Сити» это удалось, они меняют ситуацию.

Холанд принес «Сити» требл в прошлом сезоне, раньше у них не было такого достижения, раньше у них не было и Лиги чемпионов. И Холанд не останавливается. 50 голов! Рекорд Энди Коула фантастический, но Эрлинг затмил и его.

Мне нравится наблюдать за ним, он делает «Сити» менее совершенным, если вы понимаете, о чем я. Я говорю о том, что он не создает неприятностей, возможно, он не так сильно вовлечен в игру, но он мощный игрок, он машина, он тот, кого я хотел бы видеть в своей команде каждый день. Тот факт, что он носит синюю форму, – его единственный недостаток. Все в нем невероятно, я люблю его до безумия».

Будем спорить с Гари?

5 комментариев

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Nazar Kurtdurdyev
Ответ Антон Киселёв
Форма сборной Норвегии - "Я что для тебя, какая-то шутка?"
А чо не? 😁
+2
0
+2
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Антон Киселёв
Форма сборной Норвегии - "Я что для тебя, какая-то шутка?"
+1
0
+1
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Егор Трифонов
Поправьте меня, если я не прав, но мне кажется любой качественный нап бил бы все рекорды в такой команде как сити. Я думаю Кейн в сити был бы точно не хуже Холланда
+1
-1
0
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Гоша Адамов
Ответ Егор Трифонов
Поправьте меня, если я не прав, но мне кажется любой качественный нап бил бы все рекорды в такой команде как сити. Я думаю Кейн в сити был бы точно не хуже Холланда
Кейн это не просто качественный нап, он один из лучших, если не лучший. А вот жезус как раз просто качественный нап и рекордов не бил
0
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