«Я справлюсь». Де Брюйне рассказал, когда вернется на поле

Кевин де Брюйне поделился новостями о своей травме и о том, когда, по его мнению, он вернется к игре за «Манчестер Сити». Бельгиец получил травму подколенного сухожилия во время первого тура против «Бернли».

В эфире HLN в Абу-Даби Де Брюйне сказал: «Дела идут на поправку. Мне еще нужно время, но я справлюсь. Надеюсь, что после Нового года я снова буду готов к работе».

В прошлом сезоне Де Брюйне сыграл ключевую роль в требле «Ман Сити». После травмы Кевина «Сити» чаще оступается – выиграли только 9 из 13 матчей АПЛ, сейчас команда Пепа идет на втором месте. В Лиге чемпионов начали безупречно, однако вылетели из Кубка Карабао, проиграв «Ньюкаслу».