In English, please
Блог

«Я справлюсь». Де Брюйне рассказал, когда вернется на поле

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Манчестер Сити Манчестер Сити
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Футбол Футбол

Кевин де Брюйне поделился новостями о своей травме и о том, когда, по его мнению, он вернется к игре за «Манчестер Сити». Бельгиец получил травму подколенного сухожилия во время первого тура против «Бернли».

В эфире HLN в Абу-Даби Де Брюйне сказал: «Дела идут на поправку. Мне еще нужно время, но я справлюсь. Надеюсь, что после Нового года я снова буду готов к работе».

В прошлом сезоне Де Брюйне сыграл ключевую роль в требле «Ман Сити». После травмы Кевина «Сити» чаще оступается – выиграли только 9 из 13 матчей АПЛ, сейчас команда Пепа идет на втором месте. В Лиге чемпионов начали безупречно, однако вылетели из Кубка Карабао, проиграв «Ньюкаслу».

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#SharkTeam
Давай, Кевин, здоровья! Весной нужно выдать очередную суперсерию, ждем!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
f0mk4
Кевину главное здоровья, класс свой точно еще покажет!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий