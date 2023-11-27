«Я красивый мужчина, я их соблазняю»: Пеп Гвардиола о своих методах тренировок

Пеп Гвардиола пошутил, что он полагается на свою внешность, когда хочет, чтобы игроки «Манчестер Сити» обратили внимание на то, что он им говорит.

Тренера спросили: «Вы говорите, что тратите на тактику защиты всего 10 минут. Как игроки усваивают всю эту информацию за такой короткий промежуток времени?».

Пеп ответил не задумываясь: «Я очень хорош. Я красивый мужчина, я их соблазняю, и они все делают».

«На самом деле, я действительно хорош. Сегодня у нас есть телевидение, кадры, и мы общаемся индивидуально: я говорил с Рубеном о том, что произошло с «Челси», я говорил с Кайлом о том, что произошло с «Челси». Я говорил об этом конкретно после того, как они допустили ошибки, они просто поняли».

За семь лет пребывания в клубе Гвардиола установил очень тесную связь со своими игроками, поэтому он определенно знает, как быстро донести до них всю необходимую информацию.