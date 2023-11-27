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«Я красивый мужчина, я их соблазняю»: Пеп Гвардиола о своих методах тренировок

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Пеп Гвардиола пошутил, что он полагается на свою внешность, когда хочет, чтобы игроки «Манчестер Сити» обратили внимание на то, что он им говорит.

Тренера спросили: «Вы говорите, что тратите на тактику защиты всего 10 минут. Как игроки усваивают всю эту информацию за такой короткий промежуток времени?».

Пеп ответил не задумываясь: «Я очень хорош. Я красивый мужчина, я их соблазняю, и они все делают».

«На самом деле, я действительно хорош. Сегодня у нас есть телевидение, кадры, и мы общаемся индивидуально: я говорил с Рубеном о том, что произошло с «Челси», я говорил с Кайлом о том, что произошло с «Челси». Я говорил об этом конкретно после того, как они допустили ошибки, они просто поняли».

За семь лет пребывания в клубе Гвардиола установил очень тесную связь со своими игроками, поэтому он определенно знает, как быстро донести до них всю необходимую информацию.

3 комментария

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MyGerodot
Ещё он знает, как прогнать неуверенность игрока, а у лучших из них пробудить стремление к вершинам. Вот что он сказал Кевину де Брюйне, когда только что пришёл в МС: Месси лучший и у него свой столик, за который никто не сядет. Но ты можешь, очень даже можешь сесть за столик соседний, стать лучшим в мире на своей позиции. Кевин, намотавшийся по арендам, пишет об этом в своей книге, пишет о том, как удивили и вдохновили его эти слова.
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onsigne
Надо было сравнить себя с клубникой (или хотя бы с лысым киви).
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Artūras Grigas
...Я красивый мужчина, я их соблазняю... ну недаром у них футболки голубого цвета.
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