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Алиша Леманн выпрыгнула из автобуса «Астон Виллы», чтобы обнять фаната в инвалидной коляске

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Алиша Леманн выпрыгнула из автобуса «Астон Виллы», чтобы обнять своего поклонника в инвалидной коляске.

24-летняя нападающая играла за свою команду в воскресенье в женской Суперлиге против «Вест Хэма». «Астон Вилла» одержала победу в компенсированное время со счетом 3:2 на стадионе «Чигвелл Констракшн». Леманн вышла на поле со скамейки запасных, чтобы помочь своей команде.

Еще до матча девушку ждали поклонники, один из них был на инвалидном кресле. Леманн заметила его и подошла, чтобы обнять, а затем схватила свое снаряжение и направилась в раздевалку.

Болельщик поделился кадрами в социальных сетях: «Когда мой любимый игрок отходит от тренера и идет прямо ко мне».

Красивый жест Алиши высоко оценили болельщики.

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