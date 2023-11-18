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😡 Фанаты раскритиковали Невилла за молчание по ситуации с «Эвертоном». Гари придумал оправдание 🙈

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Гари Невилл ответил фанату, обвинившему его в молчании, касательно позиции по наказанию «Эвертона».

Напомним, что АПЛ сняла 10 очков с «ирисок» за нарушение финансовых правил.

Фанаты «Эвертона» недовольны молчаливой позицией комментатора, который, похоже, не хочет идти против руководства АПЛ в этом вопросе.

Одно мнение собрало особенно много поддержки:

«Я поражен тем, что «всемогущему» Гари Невиллу нечего сказать о снятии очков с «Эвертона». Обычно он говорит абсолютно обо всем, кроме самой большой санкции в истории Премьер-лиги... тишина».

Невилл ответил: «Я поражен, что вы не разрешаете мне отдыхать».

Видимо, придется ждать, когда Гари вернется из отпуска. Зато его коллега по Sky Sports Джейми Каррагер уже взвесил ситуацию..

«Такое наказание для «Эвертона» является чрезмерным и неправильным, учитывая, что они сотрудничали с АПЛ в течение последних нескольких лет. Им стоили уклоняться, как другим клубам?

Пока другие клубы не накажут, «Эвертон» будет чувствовать, что их используют, и они правы», - заявил Джейми Каррагер.

2 комментария

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Brazy
Все правильно, это как с рабочими чатами в 6 вечера пятницы: до понедельника, коллеги, хороших всем выходных :)))
+1
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+1
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Arima Baki
нет в АПЛ больше лицемера чем Невилл это все знают
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