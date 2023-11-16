😨 «Эвертон» на грани! Суперкомпьютер сделал прогноз текущего сезона АПЛ, учитывая санкции лиги против «ирисок»

Суперкомпьютер оценил шансы «Эвертона» остаться в Премьер-лиге после снятия 10 очков.

Команда Шона Дайча упала с 14-го на 19-е место в турнирной таблице из-за нарушения финансовых правил.

«Ириски» планируют обжаловать решение, которое они назвали «несправедливым».

Суперкомпьютер BETSiE предсказал, что «Эвертон» займет 17-е место по итогам сезона, оторвавшись от зоны вылета на семь очков. ИИ видит главным конкурентом ливерпульцев «Лутон».

Отметим, что в следующем году будет введена в строй новая арена «Эвертона».